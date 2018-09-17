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Факты ICTV – Выпуск 21:10 (17.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Президент Петр Порошенко подписал решение о расторжении договора о дружбе с Россией; в Черкасской области люди перекрыли дорогу; Украина – лидер среди мировых экспортеров подсолнечного масла.

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