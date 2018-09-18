Факты ICTV – Выпуск 21:10 (18.09.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Зайцевой и Дронову продлили срок содержания под стражей; Олега Сенцова выдвинули на Нобелевскую премию; Украина согласовала повышение цены на газ с Международным валютным фондом.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-09-18
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