Факты ICTV – Выпуск 21:10 (18.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Зайцевой и Дронову продлили срок содержания под стражей; Олега Сенцова выдвинули на Нобелевскую премию; Украина согласовала повышение цены на газ с Международным валютным фондом.

Опубликовано Сентябрь, 18 в 21:59



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