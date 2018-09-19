Факты ICTV – Выпуск 21:10 (19.09.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: скандал с выдачей закарпатцам венгерских паспортов набирает обороты; на передовой за минувшие сутки погибли двое наших солдат и один получил ранение; украинцев атакует грипп.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-09-19
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