Факты ICTV – Выпуск 21:10 (21.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: сегодня в Верховной Раде правительство официально представило бюджет на 2019-й год; сегодня на передовой имеем уже двух раненых; Путин – матрешка Трампа. С такой обложкой выйдет новый номер американского журнала Тайм.

Опубликовано Сентябрь, 21 в 22:23



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