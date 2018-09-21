Факты ICTV – Выпуск 21:10 (21.09.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: сегодня в Верховной Раде правительство официально представило бюджет на 2019-й год; сегодня на передовой имеем уже двух раненых; Путин – матрешка Трампа. С такой обложкой выйдет новый номер американского журнала Тайм.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-09-21
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