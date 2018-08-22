Факты ICTV – Выпуск 21:10 (22.08.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Киеве состоялась генеральная репетиция парада ко Дню Независимости; в Минске удалось договориться о школьном перемирье; обвиняют друг друга – скандал вокруг Одесской таможни набирает обороты.

Опубликовано Август, 22 в 21:55



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