Факты ICTV – Выпуск 21:10 (27.08.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украину заполонили магазины конфиската. Факты проверили качество обуви за 200 гривен; в Америке снова стрельба в общественном месте. Есть погибшие и раненые; Кремль отреагировал на новые американские санкции, и сколько еще продлится жара в Украине.

Опубликовано Август, 27 в 22:01



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