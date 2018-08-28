Факты ICTV – Выпуск 21:10 (28.08.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: за 4 года войны Украина наконец разрывает договор о дружбе с Россией. Кремль уже озвучил свое отношение; или обвал гривны или подорожание коммуналки. Как Украине выйти из кризиса; 4 года после Иловайского котла, матери и жены погибших устроили памятные мероприятия.

Опубликовано Август, 28 в 22:12



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