Факты ICTV – Выпуск 21:10 (30.08.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Олланд рассказал когда Путин обмолвился о русских войсках на Донбассе; чиновника из Броваров поймали на крупной взятке; с тараканами, дырами и без дверей. Факты проверяют общежития Днепра и Харькова.

Опубликовано Август, 30 в 22:08



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