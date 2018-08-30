Факты ICTV – Выпуск 21:10 (30.08.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Олланд рассказал когда Путин обмолвился о русских войсках на Донбассе; чиновника из Броваров поймали на крупной взятке; с тараканами, дырами и без дверей. Факты проверяют общежития Днепра и Харькова.
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2018-08-30
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