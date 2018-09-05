Факты ICTV – Выпуск 6:45 (05.09.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: накануне днем оккупанты не менее 5 раз открывали огонь; в оккупированном Симферополе арестовали крымского аткивиста; Совет Безопасности ООН проведет в пятницу экстренное заседание – из-за ситуации в Сирии.
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2018-09-05
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