Факты ICTV – Выпуск 6:45 (05.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: накануне днем оккупанты не менее 5 раз открывали огонь; в оккупированном Симферополе арестовали крымского аткивиста; Совет Безопасности ООН проведет в пятницу экстренное заседание – из-за ситуации в Сирии.

Опубликовано Сентябрь, 05 в 9:24



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