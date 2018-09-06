Факты ICTV – Выпуск 6:45 (06.09.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в зоне боевых действий двое украинских военных получили ранения; украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась в Организацию объединенных наций по поводу экологической катастрофы в аннексированном Крыму; сегодня в Киеве ожидают приезда представителей Международного валютного фонда.
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2018-09-06
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