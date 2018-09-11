Факты ICTV – Выпуск 6:45 (11.09.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: понедельник на фронте завершился без потерь; из Армянска в оккупированном Крыму выезжают на материковую Украину; на Донбассе зафиксировали российские новейшие системы радиоэлектронной борьбы.
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2018-09-11
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