Факты ICTV – Выпуск 6:45 (11.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: понедельник на фронте завершился без потерь; из Армянска в оккупированном Крыму выезжают на материковую Украину; на Донбассе зафиксировали российские новейшие системы радиоэлектронной борьбы.

Опубликовано Сентябрь, 11 в 9:48



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