Факты ICTV – Выпуск 6:45 (14.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: новые подробности расследования пожара в одесском лагере Виктория; в Харькове задержали банду, которая требовала деньги от местных бизнесменов; огонь почти по всей линии столкновения.

Опубликовано Сентябрь, 14 в 10:00



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