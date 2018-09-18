Факты ICTV – Выпуск 6:45 (18.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня; президент США Дональд Трамп поручил рассекретить информацию по расследованию возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года; в США растет число жертв от мощного урагана Флоренс.

Опубликовано Сентябрь, 18 в 10:53



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