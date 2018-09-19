Факты ICTV – Выпуск 6:45 (19.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Донбассе оккупанты продолжают огневые провокации. Накануне они 9 раз нарушили перемирие; в Минске сегодня очередное заседание трехсторонней контактной группы; в Вашингтоне Дональд Трамп встретился со своим польским коллегой Анджеем Дудой.

Опубликовано Сентябрь, 19 в 10:50



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