Факты ICTV – Выпуск 6:45 (19.09.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Донбассе оккупанты продолжают огневые провокации. Накануне они 9 раз нарушили перемирие; в Минске сегодня очередное заседание трехсторонней контактной группы; в Вашингтоне Дональд Трамп встретился со своим польским коллегой Анджеем Дудой.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-09-19
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