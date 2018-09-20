Факты ICTV – Выпуск 6:45 (20.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Москва требует провести выборы на оккупированных территориях Донбасса; сегодня в украинском парламенте выступит президент Петр Порошенко. Он обратится к депутатам с ежегодным посланием; херсонский фермер превратил рутинный сбор урожая яблок в популярный отдых для горожан.

Опубликовано Сентябрь, 20 в 11:09



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