Факты ICTV – Выпуск 6:45 (21.08.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: ситуация на Донбассе за прошедшие сутки стабилизировалась. За день было только до десятка вражеских обстрелов; об эффективности и результатах хлебного перемирия на Донбассе – сегодня в Минске будут говорить трехсторонняя контактная группа; несмотря на печальную статистику последних недель – водители и дальше гоняют на бешеной скорости. Накануне в столице БМВ устроил масштабную аварию.

Опубликовано Август, 21 в 10:19



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