Факты ICTV – Выпуск 6:45 (22.08.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Москве накануне полиция задержала 11 участников акции в поддержку Олега Сенцова; Турция запросила список украинских политзаключенных, содержащихся в России; миссия МВФ прибудет в Украину обсудить вопрос тарифов на газ для населения.

Опубликовано Август, 22 в 10:42



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