Факты ICTV – Выпуск 6:45 (23.08.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об очередном перемирие на Донбассе; берлинская полиция арестовала гражданина России, который готовил теракт в немецкой столице; Чехия официально признала вторжение советских войск в 1968-м году – оккупацией.

Опубликовано Август, 23 в 10:58



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