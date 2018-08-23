Факты ICTV – Выпуск 6:45 (23.08.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об очередном перемирие на Донбассе; берлинская полиция арестовала гражданина России, который готовил теракт в немецкой столице; Чехия официально признала вторжение советских войск в 1968-м году – оккупацией.
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2018-08-23
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