Факты ICTV – Выпуск 6:45 (24.08.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: сегодня один из главных праздников нашей страны – День Независимости Украины – 27 лет; госсекретарь США Майк Помпео накануне провел телефонный разговор с главой российского МИД – Сергеем Лавровым; за свою независимость Украина борется и сегодня. За нашу с вами независимость отдают жизни бойцы на фронте.

Опубликовано Август, 24 в 11:55



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