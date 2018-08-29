Факты ICTV – Выпуск 6:45 (29.08.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: ночью оккупанты открывали огонь по позициям наших защитников вблизи Горловки; в Украине дни памяти погибших в Иловайском котле; украинцы спасают Восточную Европу от наплыва беженцев из Африки и Востока.

Опубликовано Август, 29 в 9:47



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