Факты ICTV – Выпуск 6:45 (31.08.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Евросоюз призвал Россию освободить Олега Сенцова без всяких условий; Украина переходит на цифровое вещание; ресторан на заброшенной станции железной дороги открыли в Токио.

Опубликовано Август, 31 в 9:47



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