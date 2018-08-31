Факты ICTV – Выпуск 6:45 (31.08.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Евросоюз призвал Россию освободить Олега Сенцова без всяких условий; Украина переходит на цифровое вещание; ресторан на заброшенной станции железной дороги открыли в Токио.
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2018-08-31
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