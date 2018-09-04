Факты ICTV – Выпуск 7:15 (04.09.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: несмотря на школьное перемирие, противник заметно увеличил количество обстрелов в Донбассе; центральную избирательную комиссию народные депутаты обновят уже в ближайшие недели; министерства иностранных дел Франции и Германии отреагировали на смерть лидера пророссийских боевиков на Донбассе Александра Захарченко.
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2018-09-04
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