Факты ICTV – Выпуск 7:15 (04.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: несмотря на школьное перемирие, противник заметно увеличил количество обстрелов в Донбассе; центральную избирательную комиссию народные депутаты обновят уже в ближайшие недели; министерства иностранных дел Франции и Германии отреагировали на смерть лидера пророссийских боевиков на Донбассе Александра Захарченко.

Опубликовано Сентябрь, 04 в 9:54



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