Факты ICTV – Выпуск 7:15 (06.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в зоне ООС за вчера задержали пять человек, причастных к пророссийским боевикам; мощное землетрясение силой 6,7 балла всколыхнуло сегодня ночью японский остров Хоккайдо; шесть украинских моряков осудили в Греции за перевозку нелегальных мигрантов.

Опубликовано Сентябрь, 06 в 9:43



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