Факты ICTV – Выпуск 7:15 (12.09.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на передовой имеем двух раненых украинских военных; США поддерживают Украину на пути к автокефалии; в итальянском городке Комо археологи нашли старинную амфору полную золотых монет.
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2018-09-12
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