Факты ICTV – Выпуск 7:15 (13.08.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Ровно пьяный мажор на красном свете въехал в другое авто – пострадали двое пожилых людей; в Киеве пьяный водитель микроавтобуса вылетел на рельсы скоростного трамвая и застрял на отбойнике; сегодня суд снова будет слушать дело Романа Насирова.

Опубликовано Август, 13 в 9:55



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