Факты ICTV – Выпуск 7:15 (13.09.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на фронте накануне ранены двое украинских воинов; Министерство здравоохранения в этом году начинает менять уровень медицинского образования; продолжительность жизни европейцев растет.
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2018-09-13
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