Факты ICTV – Выпуск 7:15 (14.09.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: массовое отравление на Прикарпатье вероятно произошло из-за дешевой магазинной салями; накануне российские оккупанты цинично обстреляли населенный пункт Водяное; сегодня начинаются панельные дискуссии юбилейной пятнадцатой ежегодной Ялтинской Европейской Стратегии.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-09-14
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