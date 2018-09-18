Факты ICTV – Выпуск 7:15 (18.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в России отреагировали на отказ Украины продлить соглашение о дружбе между нашими странами; российский омбудсмен Татьяна Москалькова предложила своей коллеге Людмиле Денисовой синхронно посетить в СИЗО украинского политзаключенного Владимира Балуха; неподалеку от побережья Сирии, армия Асада сбила российский военный самолет Ил-20.

Опубликовано Сентябрь, 18 в 10:42



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