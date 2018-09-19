Факты ICTV – Выпуск 7:15 (19.09.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: за минувшие сутки на передовой враг 9 раз нарушил перемирие; Украине могут предоставить 250 млн долларов помощи уже в следующем году; смертельный ураган Флоренс на севере США понемногу стихает, однако оставляет ужасные последствия.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-09-19
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