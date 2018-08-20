Факты ICTV – Выпуск 7:15 (20.08.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Донбассе без потерь. За прошедшие сутки российские оккупационные войска 20 раз открывали огонь по позициям наших войск; российские оккупанты согнали в Крым военную технику и снова проводят обучение; очередной саммит Нормандской четверки на уровне глав государств может состояться в Париже.

Опубликовано Август, 20 в 10:24



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