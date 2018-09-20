Факты ICTV – Выпуск 7:15 (20.09.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: за прошедшие сутки оккупанты 24 раза открывали огонь по позициям украинских войск; журналисты из более 15 украинских изданий запустили флешмоб с вопросами к генпрокурору. Он называется Луценко ответь; ураган Флоренс покинул восточное побережье Соединенных Штатов.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-09-20
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