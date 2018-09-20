Факты ICTV – Выпуск 7:15 (20.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: за прошедшие сутки оккупанты 24 раза открывали огонь по позициям украинских войск; журналисты из более 15 украинских изданий запустили флешмоб с вопросами к генпрокурору. Он называется Луценко ответь; ураган Флоренс покинул восточное побережье Соединенных Штатов.

Опубликовано Сентябрь, 20 в 11:12



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.