Факты ICTV – Выпуск 7:15 (21.08.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: украинские журналисты и правозащитные организации требуют встречи представителей ОБСЕ с пленным журналистом Станиславом Асеевым; американский президент Дональд Трамп сообщил, при каких условиях готов снять санкции с России; три дня совещаний – и без результатов. Присяжные в США не могут вынести приговор бывшему полит-консультанту Трампа и Януковича – Полу Манафорту.

Опубликовано Август, 21 в 10:21



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