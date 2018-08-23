Факты ICTV – Выпуск 7:15 (22.08.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 4 из 5 подозреваемых в попытке убить активистку и советницу мэра Херсона – Екатерину Гандзюк признались в содеянном; в Украине начала работу морская администрация – Государственная служба морского и речного транспорта; 5 млрд долларов связанных с Россией, заморозил один из крупнейших банков Швейцарии – Credit Suisse.

Опубликовано Август, 23 в 11:02



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