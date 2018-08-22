Факты ICTV – Выпуск 7:15 (22.08.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Минске – второй день продолжается очередное заседание трехсторонней контактной группы; за последние 5 месяцев Россия не пустила в Украину более 150 иностранных кораблей. Они направлялись в украинские порты в Азовском море; в США присяжные объявили свой вердикт бывшему полит-консультанту Януковича и американского президента Дональда Трампа – Полу Манафорту.

Опубликовано Август, 22 в 10:46



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