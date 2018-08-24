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Факты ICTV – Выпуск 7:15 (24.08.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: более четырех десятков обстрелов, 5 погибших, и 7 получили ранения. Так минули сутки для украинских защитников на фронте; в Киеве появится новый вид полицейского патруля – на мотоциклах; в столице Эстонии – Таллинне установили памятник эстонцам-жертвам коммунистического режима.

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