Факты ICTV – Выпуск 7:15 (24.08.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: более четырех десятков обстрелов, 5 погибших, и 7 получили ранения. Так минули сутки для украинских защитников на фронте; в Киеве появится новый вид полицейского патруля – на мотоциклах; в столице Эстонии – Таллинне установили памятник эстонцам-жертвам коммунистического режима.
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2018-08-24
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