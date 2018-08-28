Факты ICTV – Выпуск 7:15 (28.08.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: сегодня возобновляет работу контрольный пункт въезда-выезда Майорское; Кремль будет разыгрывать карту заложников на украинских выборах; ситуацию в Украине обсудили по телефону Ангела Меркель и Дональд Трамп.
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2018-08-28
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