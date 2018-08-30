Факты ICTV – Выпуск 7:15 (30.08.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: украинские силовики в прифронтовом Золотом-4 обнаружили тайник боевиков с боеприпасами; активы российского Газпрома арестовали в Нидерландах по требованию Нафтогаза; Россия оказалась лидером по инвестициям в Украину в этом году.
Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-08-30
Теги: Факты 7.15, Факты ICTVЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.