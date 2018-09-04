Факты ICTV – Выпуск 7:45 (04.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Япония обнаружила у своих границ большую группу российский военных кораблей; сегодня к работе возвращаются народные депутаты; несмотря на школьное перемирие, противник заметно увеличил количество обстрелов.

Опубликовано Сентябрь, 04 в 9:58



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