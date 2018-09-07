Факты ICTV – Выпуск 7:45 (07.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: российские власти убеждают Европейский суд по правам человека, что украинские пленники в их тюрьмах не голодают и чувствуют себя хорошо; в Запорожье облили краской постеры к фильму “Тайный дневник Симона Петлюры”; в популярном среди туристов итальянском городе Флоренция теперь нельзя есть на улице.

Опубликовано Сентябрь, 07 в 9:44



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