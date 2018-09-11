Факты ICTV – Выпуск 7:45 (11.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на передовой у бойцов ВСУ потери – 1 погибший и 2 раненных; саудовскую принцессу обокрали – на 800 тысяч евро; BMW показала топовую версию своего компактного кроссовера BMW X2 – модель M35i.

Опубликовано Сентябрь, 11 в 9:57



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