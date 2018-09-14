Факты ICTV – Выпуск 7:45 (14.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Днепре накануне поздно вечером госпитализировали еще одну ученицу 62-й школы; новые подробности расследования пожара в одесском лагере Виктория; на отдельных участках фронта – обострение.

Опубликовано Сентябрь, 14 в 9:21



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.