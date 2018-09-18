Факты ICTV – Выпуск 7:45 (18.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Экзархи Вселенского Патриарха, которые приехали в Украину, страдают от кибератак; электрички хотят заменить автобусами; в Лос-Анджелесе вручили самую престижную телевизионную премию Эмми.

Опубликовано Сентябрь, 18 в 10:45



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