Факты ICTV – Выпуск 7:45 (19.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на финишной прямой – испытание новых украинских ракет Оскол, накануне их успешно проверили; юбилейное 25-е книжное действо открывается во Львове; компания БМВ – испытывает двухколесный транспорт на автопилоте, чтобы повысить безопасность поклонников экстремальной езды.

Опубликовано Сентябрь, 19 в 10:56



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