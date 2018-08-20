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Факты ICTV – Выпуск 7:45 (20.08.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Индонезии новое землетрясение; в экстремальное приключение превратилась морская прогулка для туристки из Великобритании; американский автопроизводитель Ford проводит последние приготовления перед выпуском на рынок рестайлинговой модели спортивной версии своего хэтчбека Focus ST.

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