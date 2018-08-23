Факты ICTV – Выпуск 7:45 (23.08.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: сегодня День Государственного флага. Официально праздник отмечают с 2004-го; 1 украинский боец ранен за сутки на Донбассе. Оккупанты 24 раза открывали огонь по позициям наших войск; 40 человек пострадали из-за утечки химического вещества в торговом центре шотландского города Глазго.

Опубликовано Август, 23 в 11:05



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