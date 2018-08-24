Факты ICTV – Выпуск 7:45 (24.08.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: арсенал оружия по почте. На Закарпатье задержали местного, который пытался переслать огнестрельное оружие и боеприпасы; Lamborghini готовится представить свой самый мощный болид Aventador Superveloce Jota, сокращенно SVJ; более четырех десятков обстрелов. 5 погибших, и 7 получили ранения. Потери несут и оккупанты, не менее 12 наемников ликвидировано и 20 ранены.

Опубликовано Август, 24 в 12:01



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