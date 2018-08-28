Факты ICTV – Выпуск 7:45 (28.08.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на протяжении прошлых суток есть два раненых бойцов ООС; Ferrari представил новую модель своего суперкара Ferrari 488 Pista Spider; в Полтаве задержали водителя, у которого содержание алкоголя в крови превышало норму в более 21 раз.

Опубликовано Август, 28 в 9:46



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