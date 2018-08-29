Факты ICTV – Выпуск 7:45 (29.08.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: оккупанты на Донбассе нарушают “школьное перемирие”, которое должно было сегодня начаться; в Украине дни памяти погибших в Иловайском котле; Украину не хотят отпускать из союза постсоветских стран – СНГ.
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2018-08-29
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