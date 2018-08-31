Факты ICTV – Выпуск 7:45 (31.08.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Литве обнародуют документы о преступлениях советских Коммунистической партии, Красной армии, милиции и других ведомств; украинский кинематограф покоряет заокеанского зрителя; Министерство здравоохранения Украины против проведения школьных линеек.
Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-08-31
Теги: Факты 7.45, Факты ICTVЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.