Факты ICTV – Выпуск 7:45 (31.08.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Литве обнародуют документы о преступлениях советских Коммунистической партии, Красной армии, милиции и других ведомств; украинский кинематограф покоряет заокеанского зрителя; Министерство здравоохранения Украины против проведения школьных линеек.

Опубликовано Август, 31 в 9:49



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