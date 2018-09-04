Факты ICTV – Выпуск 8:45 (04.09.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: двое боевиков уничтожены, у нас двое раненых в Донбассе; обновление ЦИК, бюджет и неприкосновенность – в Украине начинается Парламентская осень; на рынок труда активно выходят работы.
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2018-09-04
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